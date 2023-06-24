Журналист из США объяснил, почему Гончар и Могильный заслуживают попадания в Зал славы
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Журналист The Athletic Роб Росси на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российских хоккеистами Сергее Гончаре и Александре Могильном. Игроков номинировали на включение в Зал хоккейной славы, но в итоге они туда не попали.
«Такие игроки, как Могильный и Гончар, заслуживают попадания в Зал хоккейной славы. Они много играли в НХЛ в эпоху „мёртвых шайб“ и всё ещё были результативны — плюс ещё и международные соревнования. Но есть реальная потребность в том, чтобы избиратели Зала хоккейной славы вновь обратились к игрокам советской эпохи, которых упустили из виду.
Когда я лягу спать, я оставлю вас всех с этой мыслью: Сергей Гончар заслуживает введения в Зал хоккейной славы", — говорится в сообщении.
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