«Абсолютный позор». Журналист из США раскритиковал НХЛ за невключение россиян в Зал славы

Североамериканская журналистка Сара Сив на своей странице в «Твиттере» раскритиковала решение Национальной хоккейной лиги не вводить российских хоккеистов в Зал славы.

«Это абсолютный позор», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, согласно которой НХЛ решила не затрагивать вопрос с российскими хоккеистами. Причиной этого стала политическая обстановка. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Отметим, что россияне не попадают в Зал славы с 2019 года.

Напомним, в 2023 году в Зал славы ввели четверых хоккеистов: вратарей Хенрика Лундквиста, Майка Вернона и Тома Баррассо, а также нападающего Пьера Тарджона. Помимо них туда попали хоккеистка сборной Канады Кэролайн Уэллетт, а также «создатели» Кен Хичкок и Пьер Лакруа. Александр Могильный — один из первых хоккеистов, уехавших из СССР в НХЛ. Его бегство в Северную Америку многие считают событием, после которого советские и российские игроки стали массово переезжать в Национальную хоккейную лигу.