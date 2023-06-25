Фёдоров и Дацюк попали в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ по версии сайта лиги

Нападающие «Детройта» Сергей Фёдоров и Павел Дацюк вошли в первую двадцатку драфт-пиков в истории НХЛ по версии официального сайта лиги. Фёдоров занял 19-е место, а Дацюк — 13-е.

Лучшая двадцатка драфт-пиков в истории НХЛ выглядит следующим образом.

1. Никлас Лидстрём («Детройт», 53-й выбор драфта 1989 года).

2. Марк Мессье («Эдмонтон», 48-й выбор драфта 1979 года).

3. Патрик Руа («Монреаль», 51-й выбор драфта 1984 года).

4. Мартин Бродо («Нью-Джерси», 20-й выбор драфта 1990 года).

5. Кен Драйден («Бостон», 14-й выбор драфта 1964 года).

6. Яромир Ягр («Питтсбург», пятый выбор драфта 1990 года).

7. Марио Лемье («Питтсбург», первый выбор драфта 1984 года).

8. Майк Босси («Айлендерс», 15-й выбор драфта 1977 года).

9. Стив Айзерман («Детройт», четвёртый выбор драфта 1983 года).

10. Яри Курри («Эдмонтон», 69-й выбор драфта 1980 года).

11. Доминик Гашек («Чикаго», 199 выбор драфта 1983 года).

12. Хенрик Лундквист («Рейнджерс», 205-й выбор драфта 2000 года).

13. Павел Дацюк («Детройт», 171-й выбор драфта 1998 года).

14. Сидни Кросби («Питтсбург», первый выбор драфта 2005 года).

15. Рэй Бурк («Бостон», восьмой выбор драфта 1979 года).

16. Бретт Халл («Калгари», 117 выбор драфта 1984 года).

17. Хенрик Зеттерберг («Детройт», 210-й выбор драфта 1999 года).

18. Люк Робитайл («Лос-Анджелес», 171-й выбор драфта 1984 года).

19. Сергей Фёдоров («Детройт», 74-й выбор драфта 1989 года).

20. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», первый выбор драфта 2015 года).

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом списке занял лишь 21-е место.