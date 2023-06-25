«Лос-Анджелес» обменял защитника Шона Дурзи в «Аризону»
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«Лос-Анджелес» обменял защитника Шона Дурзи в «Аризону», сообщает пресс-служба НХЛ. «Кингз» обменяли 24-летнего игрока обороны на пик второго раунда на драфте НХЛ — 2024.
Дурзи выступал за «Лос-Анджелес» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 защитник набрал 38 (9+29) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу в шести встречах плей-офф.
Всего в НХЛ на счету Дурзи 136 матчей, в которых игрок обороны набрал 65 очков — забросил 12 шайб и отдал 53 результативные передачи. Показатель полезности защитника в карьере НХЛ составил «-21».
Напомним, «Лос-Анджелес» в последних двух сезонах вылетал в первом раунде плей-офф в сериях с «Эдмонтоном».
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