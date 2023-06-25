Маршессо назвал самого тяжёлого соперника «Вегаса» на пути к Кубку Стэнли

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо назвал «Эдмонтон» самым тяжёлым соперником «Голден Найтс» на пути к Кубку Стэнли. В полуфинале Западной конференции «Вегас» обыграл «Ойлерз» в шести матчах. После четырёх матчей счёт в серии был равным — 2-2. Серия с «Эдмонтоном» завершилась с разницей шайб 22-19 в пользу «Вегаса».

«Это была самая тяжёлая серия для нас в этом плей-офф. Например, когда мы вели в счёте с ними с разницей в два гола, то никогда не чувствовали себя в безопасности. Нам противостояла элитная команда. Дело в том, что мы должны были быть дисциплинированными, чтобы не давать им шанс на игру в большинстве. Я никогда не видел ничего подобного.

Нас не устраивала даже игра в формате 4х4. Их большинство было решающим фактором. При игре 5х5 мы выглядели лучше «Эдмонтона», поэтому в итоге нам удалось их обыграть», — цитирует Маршессо Sportsnet.

На пути к Кубку Стэнли «Вегас» последовательно обыграл «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и «Флориду». Маршессо был признан самым ценным игроком в прошедшем плей-офф.