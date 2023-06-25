The Athletic: Овечкин стал тем игроком, ради которого пытаешься пройти столько кругов ада

The Athletic прокомментировал попытки «Флориды Пантерз» задрафтовать российского нападающего Александра Овечкина в 2003-м — на год раньше положенной даты. «Пантеры» решили воспользоваться пробелом в правилах НХЛ, однако лига в итоге не пошла на уступки. В итоге «Флорида» обменяла свой первый драфт-пик в «Питтсбург Пингвинз» на третий выбор, чтобы забрать Натана Хортона. «Пингвины» тогда задрафтовали голкипера Марка-Андре Флёри.

«Спустя 20 лет мы, конечно, все понимаем, почему [Флорида пыталась задрафтовать Овечкина]. Алекс стал именно тем игроком, ради которого ты пытаешься пройти через столько кругов ада. Он отстаёт лишь на 73 гола от рекорда Уэйна Гретцки (894) и того, чтобы стать лучшим в истории.

Трудно даже представить, как бы это изменило судьбу НХЛ и нескольких её франшиз — «Флориды», «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Каролины», у которой был второй драфт-пик и которая забрала Стаала, — или будущие карьеры Овечкина, Флёри, Стаала и Хортона», — говорится в сообщении.