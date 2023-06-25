The Athletic: Овечкин стал тем игроком, ради которого пытаешься пройти столько кругов ада

The Athletic прокомментировал попытки «Флориды Пантерз» задрафтовать российского нападающего Александра Овечкина в 2003-м — на год раньше положенной даты. «Пантеры» решили воспользоваться пробелом в правилах НХЛ, однако лига в итоге не пошла на уступки. В итоге «Флорида» обменяла свой первый драфт-пик в «Питтсбург Пингвинз» на третий выбор, чтобы забрать Натана Хортона. «Пингвины» тогда задрафтовали голкипера Марка-Андре Флёри.
«Спустя 20 лет мы, конечно, все понимаем, почему [Флорида пыталась задрафтовать Овечкина]. Алекс стал именно тем игроком, ради которого ты пытаешься пройти через столько кругов ада. Он отстаёт лишь на 73 гола от рекорда Уэйна Гретцки (894) и того, чтобы стать лучшим в истории.
Трудно даже представить, как бы это изменило судьбу НХЛ и нескольких её франшиз — «Флориды», «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Каролины», у которой был второй драфт-пик и которая забрала Стаала, — или будущие карьеры Овечкина, Флёри, Стаала и Хортона», — говорится в сообщении.
- 25 июня 2023
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:30
- 24 июня 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:12
-
22:57
-
22:48
-
22:36
-
21:58
-
21:37
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:23
-
19:58
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:34