Экс-генменеджер «Флориды»: если бы задрафтовали Овечкина, кое-кто был бы в бешенстве

Бывший генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Рик Дадли поделился мнением о попытках задрафтовать форварда Александра Овечкина в 2003 году. Специалист пытался договориться с НХЛ о предоставлении права на выбор россиянина. Владелец «пантер» Алан Коэн нашёл пробел в правилах. Там говорилось, что в драфте-2003 должны были принять участие только хоккеисты, родившиеся не позже 15 сентября 1985 года — то есть 18-летние. Овечкин появился на свет 17 сентября. Тем не менее в правилах не отмечалось, считают ли они за год только тропический (365 дней). С учётом високосных лет Овечкин провёл нужное количество дней.

«Давайте будем честными, Алан поступил умно (смеётся). Алан был прав. Ови провёл на земле достаточно дней, чтобы иметь право поучаствовать в драфте. Если бы произошла обратная ситуация — если бы агент пошёл в лигу несколькими месяцами ранее и подал прошение о том, чтобы Алекс был допущен к драфту, — было бы интересно посмотреть, что решила бы лига и что произошло бы дальше, сделай они его доступным для драфта.

Если бы мы провернули это, то, думаю, были бы в довольно хорошей форме (смеётся). Если бы это произошло, то некоторые люди были бы в бешенстве», — приводит слова Дадли The Athletic.