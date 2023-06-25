Крикунов: «Барыс» и минское «Динамо» могут выиграть Кубок Гагарина, почему нет?

Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Владимир Крикунов заявил, что минское «Динамо» и астанинский «Барыс» способны стать чемпионами Континентальной хоккейной лиги.

«Выиграет ли когда-нибудь Кубок Гагарина команда не из России? А почему нет? Возможно. Думаю, может выиграть минское «Динамо» или казахстанский «Барыс». Это реально, если выровняются финансовые условия. Должны совпасть и тренер, и состав. Тогда они смогут», — цитирует Крикунова Legalbet.

В прошедшем сезоне КХЛ минское «Динамо» набрало 68 очков и заняло восьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина белорусский клуб уступил СКА в шести матчах.

«Барыс» набрал 61 очко в регулярном сезоне КХЛ, занял 11-е место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.