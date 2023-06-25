Пашков: ЦСКА обречён на спад в следующем сезоне, в финале жду «Ак Барс» и СКА

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, какие команды, по его мнению, является основными претендентами на завоевание Кубка Гагарина в следующем сезоне. Специалист рассказал, почему не считает ЦСКА главным фаворитом.

«Сказал бы, что фаворитов два — «Ак Барс» и СКА. Считаю, что СКА удалось провести самую мощную селекцию. Мне понятна её идея — насытить команду быстрыми и техничными нападающими. СКА и в прошлом сезоне доминировал за счёт командной скорости и интенсивности, обеспечив себе отрыв в регулярном чемпионате. Теперь команда стала ещё быстрее. В «Ак Барсе» не только самый звёздный состав в конференции, но и самый стабильный. Посмотрите, у клуба почти все игроки на длинных контрактах, плюс сделано точечное усиление в виде Яшкина. Другой важный фактор — сохранён тренер Биялетдинов. Видна правильная кадровая работа внутри клуба.

Почему ЦСКА не фаворит? Думаю, что ЦСКА при всём своём мастерстве обречён на спад. Прежде всего в плане эмоций и, как следствие, функциональной формы. После двух таких энергозатратных побед ЦСКА, команде не самой молодой, будет тяжело выдержать ещё один затяжной сезон. Уже в прошедшем чемпионате ЦСКА чередовал подъёмы и спады, всё было на тоненького. Считаю, что второй сезон подряд армейцев Москвы вытянул на вершину вратарский фактор — сначала выше головы прыгнул Федотов, теперь — Рейдеборн. Но сейчас в этой линии — неопределённость. Швед вроде бы ушёл, а в каком состоянии вернётся Федотов — большой вопрос.

Ожидаю финал Кубка Гагарина «Ак Барс» — СКА? Да, пока так. Причём под ЦСКА этой весной Радулову, Шипачёву и Ко удалось подстроиться — за счёт тренерской работы и индивидуального мастерства. А вот удастся ли возрастным мастерам Казани подстроиться под скорости СКА — вопрос», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, СКА в финале Западной конференции прошлого сезона КХЛ уступил ЦСКА в шести матчах. Московские армейцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» в семи матчах.