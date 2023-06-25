Нападающий ЦСКА: Фёдоров всегда спокоен, всего пару раз в сезоне повысил голос

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев заявил, что тренер армейцев Сергей Фёдоров всегда спокоен и очень редко повышает голос в раздевалке.
«Финал Кубка Гагарина? Много было моментов, но в первой игре не получалось забить. Проиграли, но тут же забыли и стали готовиться к следующей игре. Нельзя зацикливаться в плей-офф. Это помогло нам переломить ситуацию в свою пользу.
Что говорил в раздевалке Сергей Фёдоров? Ничего особенного, Сергей Викторович всегда спокоен. Мне кажется, это правильно. Он всего пару раз в сезоне повысил голос, когда это было действительно нужно. У нас все в команде знают свою роль, что нужно делать. Мы столько седьмых игр выиграли, это уверенность, которая добывается со временем», – цитирует Каменева пресс-служба клуба.
Первый матч финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» ЦСКА уступил со счётом 1:4, однако армейцы стали обладателями трофея, победив казанский клуб в седьмом матче на его площадке. Фёдоров был признан лучшим тренером сезона во второй год подряд.
- 25 июня 2023
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:30
- 24 июня 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:12
-
22:57
-
22:48
-
22:36
-
21:58
-
21:37
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:23
-
19:58
-
19:34
-
19:18