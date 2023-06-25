В «Питтсбурге» рассказали о своих трансферных планах на рынке свободных агентов

Президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас рассказал, что клуб не планирует больших подписаний после открытия рынка свободных агентов.

«Не ждите от нас громких трансферных сделок. Скорее всего, «Питтсбург» будет действовать на рынке скромно. Мы хотим, чтобы наши ставки сыграли, лишь в этом случае сможем добиться успеха. Не уверен, что «Питтсбург» — претендент на форвардов с планами на долгосрочный контракт», — приводит слова Дубаса sportsnet.ca.

Ранее Дубас заявил, что «Пингвинз» не собираются менять свой выбор в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. У «Питтсбурга» право выбрать новичка под 14-м номером. Отметим, что драфт пройдёт в Нэшвилле с 28 по 29 июня. Первым выбирает «Чикаго Блэкхоукс».