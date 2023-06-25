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Глава скаутского бюро НХЛ: Мичков — один из главных талантов поколения, улучшит любой клуб

Глава скаутского бюро НХЛ: Мичков — один из главных талантов поколения, улучшит любой клуб
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Глава скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Марр заявил, что считает нападающего СКА Матвея Мичкова одним из главным талантов поколения.

«Если отодвинуть в сторону ситуацию, в которой оказался Матвей, и возвратиться на ЮЧМ-2021, то смело заявляю, что Мичков — один из главных талантов поколения. Поверьте, он продолжает им оставаться, просто два последних года мы не наблюдаем Матвея на международных соревнованиях, где он мог бы показать свои лучшие качества. В НХЛ всегда ждут от игроков развития. Взгляните на Бедарда, Фантилли, Смита, — все они растут. Подобная проекция осуществляется и на Мичкова.

Если у команды есть шанс получить одного из главных талантов, не имеет значения, когда он окажется там — сразу или через два сезона. Это усиление, такой хоккеист улучшит любую команду», — приводит слова Марра пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

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