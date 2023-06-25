Глава скаутского бюро НХЛ: Мичков — один из главных талантов поколения, улучшит любой клуб

Глава скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Марр заявил, что считает нападающего СКА Матвея Мичкова одним из главным талантов поколения.

«Если отодвинуть в сторону ситуацию, в которой оказался Матвей, и возвратиться на ЮЧМ-2021, то смело заявляю, что Мичков — один из главных талантов поколения. Поверьте, он продолжает им оставаться, просто два последних года мы не наблюдаем Матвея на международных соревнованиях, где он мог бы показать свои лучшие качества. В НХЛ всегда ждут от игроков развития. Взгляните на Бедарда, Фантилли, Смита, — все они растут. Подобная проекция осуществляется и на Мичкова.

Если у команды есть шанс получить одного из главных талантов, не имеет значения, когда он окажется там — сразу или через два сезона. Это усиление, такой хоккеист улучшит любую команду», — приводит слова Марра пресс-служба НХЛ на официальном сайте.