Александр Пашков оценил селекционную работу СКА в межсезонье

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что все новички СКА (Санкт-Петербург) соответствуют стилю команды.

«Дуэт Толчинский – Грицюк, если он сконцентрирован на хоккее, по меркам КХЛ – один из самых скоростных и эффектных. Эти бегунки в стиле нынешнего СКА. Можно строить новое лидерское звено вокруг Кадейкина. В прошлом сезоне в некоторых матчах за Уфу и за сборную этот центрфорвард выходил на новый уровень. Будет интересно посмотреть, удастся ли ему закрепить его в Санкт-Петербурге.

Наконец, не стал бы сбрасывать со счетов форварда Лайпсика. Этот легионер – со своим лицом, пронырливый, быстрый. Это опять же стиль СКА», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.