«Аризона» определилась с хоккеистом, которого выберет на драфте НХЛ — Ди Марко
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«Аризона Койотс» на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги собирается выбрать в первом раунде австрийского защитника Давида Рейнбахера. Об этом сообщает журналист Энтони Ди Марко в «Твиттере».
По сведениям источника, единственный вопросом остаётся лишь порядок выбора игрока. Неизвестно, выберут ли «Койотс» Рейнбахера под шестым номером или под 12-м, который «Аризона» получила от «Оттавы Сенаторз» за Джейкоба Чикрана.
Прошедший сезон Рейнбахер отыграл в составе «Клотена» из лиги Швейцарии. В 46 матчах австриец набрал 22 (3+19) очков при показателе полезности "-7".
Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Его фаворитом является канадский проспект Коннор Бедард. Первым будет выбирать «Чикаго Блэкхоукс».
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