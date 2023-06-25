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«Аризона» определилась с хоккеистом, которого выберет на драфте НХЛ — Ди Марко

«Аризона» определилась с хоккеистом, которого выберет на драфте НХЛ — Ди Марко
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«Аризона Койотс» на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги собирается выбрать в первом раунде австрийского защитника Давида Рейнбахера. Об этом сообщает журналист Энтони Ди Марко в «Твиттере».

По сведениям источника, единственный вопросом остаётся лишь порядок выбора игрока. Неизвестно, выберут ли «Койотс» Рейнбахера под шестым номером или под 12-м, который «Аризона» получила от «Оттавы Сенаторз» за Джейкоба Чикрана.

Прошедший сезон Рейнбахер отыграл в составе «Клотена» из лиги Швейцарии. В 46 матчах австриец набрал 22 (3+19) очков при показателе полезности "-7".

Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Его фаворитом является канадский проспект Коннор Бедард. Первым будет выбирать «Чикаго Блэкхоукс».

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