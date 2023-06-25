Обладатель Кубка Стэнли «Вегас» продлил контракт с вратарём Эдином Хиллом — Фридман

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл, ставший одним из творцов успеха команды в Кубке Стэнли, подписал новый контракт на два года, по которому будет получать по $ 4,9 млн каждый сезон. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

Эдин Хилл начал плей-офф Кубка Стэнли в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму в матче второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз». У канадского вратаря 93,2% сейвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надёжности 2,17. Хилл побил рекорд Мюррея по количеству побед в плей-офф для вратарей, не игравших в первом раунде (11-7).

Ранее агент Хилла Джерри Йоханссон заявил, что приоритетом для игрока будет продление контракта с «Голден Найтс», однако он рассматривает и другие варианты.