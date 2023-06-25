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В «Каролине» прокомментировали новый контракт с 34-летним Стаалом на четыре года

В «Каролине» прокомментировали новый контракт с 34-летним Стаалом на четыре года
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уоделл высказался о подписании нового четырёхлетнего контракта с нападающим Джорданом Стаалом. 34-летний хоккеист будет ежегодно зарабатывать по $ 2,9 млн.

«Джордан — олицетворение понятия «ураган». Лидерские качества Стаала стали важной частью успеха «Харрикейнз». Тяжело переоценить его вклад в нашу команду, рад, что Джордан продлил контракт ещё на четыре года», — приводит слова Уоделла пресс-служба «Каролины» на официальном сайте.

По текущему контракту, который истекал этим летом, канадец получал $ 6 млн в год. Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В прошлом сезоне ветеран провёл за «ураганов» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф на счету Стаала 8 (2+6) очков в 15 матчах.

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