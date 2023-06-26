Кожевников — об «Авангарде»: команду изнутри разорвали по частям

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о текущем уровне «Авангарда» на фоне других команд Восточной конференции.
«В последнее время стараюсь поменьше обсуждать Омск. К сожалению, все мои прогнозы по «Авангарду» оправдались, команду изнутри разорвали по частям. Сейчас даже на уровень «Металлурга» или «Автомобилиста» она не выходит.
Меня радует, что после всех перестановок в клубе начинают возвращаться к здравому смыслу, доверять своим воспитанникам и легендам.
Антон Курьянов с тренерской лавки поднялся в комнату генерального менеджера, это интересный ход. Антона бросили в воду, но он умный парень и, думаю, научится плавать, выплывет. Посмотрим, что получится в роли тренера у Александра Свитова, ещё одной популярной фигуры для Омска», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.
В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» в пяти матчах.
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