Сушинский рассказал, какого хоккеиста не хватило «Авангарду» в серии с «Ак Барсом»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал слова Антона Курьянова, который заявил, что в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина — 2023 с «Ак Барсом» (1-4) «ястребам» не хватило «такого игрока, как Клим Костин».
«Полностью согласен с Курьяновым, Костин действительно был важным элементом в том — чемпионском — составе «Авангарда». Его мобильность, желание, самоотдача, жёсткость приносили пользу. При этом он мог забить гол, перевернуть игру, полезть на пятачок, а такие игроки ценны. И если рассуждать гипотетически, то на сто процентов уверен, при игре в равных составах — 5х5 — звено Найта и Буше было бы продуктивнее, результативнее именно с Костиным. А вот при игре в большинстве туда необходимо было бы выпускать Ткачёва, благо «Авангард» уже несколько сезонов подряд лучше всех в лиге реализует лишнего», — сказал Сушинский в интервью Betonmobile.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о текущем уровне «Авангарда» на фоне других команд Восточной конференции.
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