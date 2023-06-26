Майоров: возможно, у Гашека просто проблемы с головой, вот и всё

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил желание бывшего вратаря «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминика Гашека выступить в Европарламенте с предложением исключить россиян из соревнований.
«Доминик Гашек — дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами. И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране. Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и всё», — сказал Майоров в интервью RT.
Напомним, Гашек неоднократно выступал за отстранение российских спортсменов от международных соревнований, критикуя ATP, WTA и НХЛ за предоставление возможности россиянам выступать.
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