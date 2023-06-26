«Это то место, где я хочу быть». Джордан Стаал — о продлении контракта с «Каролиной»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта с клубом. 34-летний хоккеист будет ежегодно зарабатывать $ 2,9 млн.
«Очевидно, это то место, где я хочу быть. Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело, и я просто очень рад быть частью организации. Это именно то, как я хотел завершить свою карьеру. Будет много веселья и хороших воспоминаний в будущем.
У нас отличная команда, в которой много классных молодых игроков. Я видел, как они росли и становились звёздами. Было весело быть частью этого. Я очень горжусь и польщён тем, что команда подписала меня ещё на несколько лет, и я очень рад быть частью этого», — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.
Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В прошлом сезоне ветеран провёл в регулярном чемпионате НХЛ за «ураганов» 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф на счету Стаала 8 (2+6) очков в 15 матчах.
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