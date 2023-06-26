Крикунов: Харламову и Мальцеву говорили: «Вот чековая книжка, напишите, сколько хотите»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о попытках североамериканских команд переманить к себе Александра Мальцева и Валерия Харламова.

«Помню хорошо один момент, когда мы ездили на серию матчей с ВХА. Мы с Мальцевым и Харламовым были вместе, когда подошёл один из местных дельцов — он с нами ездил сопровождающим от этой лиги. Стал ребят уговаривать на полном серьёзе: «Вот чековая книжка, напишите, сколько денег хотите. И получите контракт!» Но ребята только в ответ смеялись: «Да ладно, брось! Мы Советский Союз любим!»

Хотя тогда уже прецеденты встречались — оставались за границей артисты, танцоры. У хоккеистов всё началось только в 1980-е — с побега Могильного, потом Фёдоров. Затем пришло время, когда можно было ехать куда хочешь, никого это не волновало», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».