Матвей Мичков посетил статую Свободы в Нью-Йорке

Российский нападающий СКА Матвей Мичков перед драфтом Национальной хоккейной лиги — 2023 посетил статую Свободы в Нью-Йорке. 18-летний нападающий выложил фотографию на своей странице в социальной сети и написал: «Что дальше?»
Фото: Страница Матвея Мичкова в социальной сети
Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.
Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.
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