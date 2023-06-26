Каменев: в первом периоде седьмого матча финала «Ак Барс» в зону ЦСКА даже заехать не мог
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев вспомнил финальную серию Кубка Гагарина — 2023 с «Ак Барсом» (4-3).
«Велика была роль Александра Радулова в составе «Ак Барса»? Этот человек большой профессионал. Его заряженность на игру стоит большого уважения. Он играл в ЦСКА, знает, к кому подъезжать. Мы договаривались, что не надо обращать внимание. Это помогает концентрироваться на игре.
В седьмой игре мы играли очень хорошо. Первый период, мне кажется, был вообще лучшим за два года в нашем исполнении. Соперник даже доехать до нашей зоны не мог. Один раз доехали и забили они. Мы не стали на этом зацикливаться и смогли одержать победу», — сказал Каменев в эфире «Радио Хит» (Орск).
В плей-офф Каменев сыграл 27 матчей, в которых набрал 15 (11+4) очков.
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