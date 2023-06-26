Кожевников: «Авангарду» надо искать своего Ларионова, потенциал им стать был у Рябыкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посоветовал «Авангарду» брать пример работы с нижегородского «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым.
«Вообще посоветовал бы «Авангарду» поменьше надеяться на дуэт Найт — Буше — и взять пример с «Торпедо».
Не случайно этой весной в финале МХЛ играли Омск и Нижний Новгород. У этих команд отличная молодёжь, надо на неё ставить. Мне, например, понравился юниор «ястребов» Трикозов — почему бы его не поставить в тройку к Буше и Найту? «Торпедо» в прошлом сезоне КХЛ доказало, что ставка на молодёжь и клубный патриотизм работает. В Омске с его традициями можно организовать такую же движуху.
Омску надо искать своего Ларионова. Считаю, потенциал им стать был у Дмитрия Рябыкина, но его в прошлом сезоне сделали заложником внутренних войн.
Рябыкин — жёсткий тренер, работал в Омске правой рукой того же Хартли, знал все ходы и выходы. Но современные «эффективные менеджеры» не умеют ждать и верят в основном в иностранцев — вот и не дали легенде клуба полноценного шанса.
Хорошо, что оставили хотя бы Курьянова. Мне будет интересно последить за его работой. Но не нужно спешить — в этом сезоне на уровень Магнитки и тем более Казани «Авангарду» не подняться», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Кожевников высказал мнение о текущем уровне «Авангарда» на фоне других команд Восточной конференции.
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