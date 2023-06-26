Чемпион России Яков Рылов продлил контракт с «Амуром»

«Амур» заключил новый однолетний контракт с защитником Яковом Рыловым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
В минувшем сезоне 38-летний игрок обороны провёл в составе хабаровчан 27 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-7», нанёс 43 броска по воротам соперников и применил 34 силовых приёма. Всего в КХЛ в его активе 749 игр, 249 (66+183) очков при общем показателе полезности «+9».
В сезоне-2004/2005 в составе московского «Динамо» Рылов был признан лучшим новичком сезона, выиграв с командой золото российского чемпионата, в 2006 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов, в 2008 году — Кубка Шпенглера.
В минувшем сезоне «Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.
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