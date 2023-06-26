Экс-игрок СКА: своей энергетикой Ротенберг заводит армейцев, ребята набираются опыта

Воспитанник СКА, нападающий Андрей Рычагов, выступающий за французскую «Ниццу», оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера клуба с берегов Невы и рассказал о своём будущем.

«Роману Борисовичу удалось собрать очень хорошую команду. В минувшем сезоне чуть-чуть не хватило до выхода в финал. С ЦСКА была абсолютно равная серия, но СКА немного не повезло. Вообще, мне нравится тот хоккей, который демонстрирует СКА под руководством Ротенберга. Своей энергетикой Роман Борисович заводит команду, армейцы стараются играть в мощный, атакующий, советский хоккей. Ребята взрослеют, набираются опыта, уверен, что в предстоящем сезоне СКА выступит ещё лучше. Мне бы хотелось, чтобы моя родная команда выиграла Кубок Гагарина.

Работа в сборной поможет ли Ротенбергу на клубном уровне? Безусловно. Для молодого тренера работа со сборной принесёт свои плоды. Одно дело работать в клубе, другое — в сборной, где собраны сильнейшие игроки из разных команд КХЛ.

Задумывался ли я о своём будущем? Скажу честно — такого огромного желания стать обязательно тренером у меня нет. Посмотрим, как всё сложится. Пока я действующий игрок, хотя при этом открыт для предложений. Хотелось бы в будущем поработать в родном городе, помогать в развитии питерского хоккея», — сказал Рычагов в интервью AllHockey.

40-летний Рычагов сыграл за СКА 60 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. В минувшем сезоне форвард играл за французский клуб «Мюлуз», где в 48 встречах забросил 16 шайб и отдал 33 результативные передачи.