Washington Hockey Now считает Дворского лучшим выбором для «Вашингтона» на драфте НХЛ

Журналист Джаред Серр в статье на сайте Washington Hockey Now считает выбор словацкого центрфорварда Далибора Дворского лучшим для «Вашингтон Кэпиталз» на предстоящем драфте НХЛ — 2023.
«Кэпиталз» нужно извлечь выгоду из попадания команды в топ-10 выбора драфта НХЛ впервые с 2007 года, и Дворский — надёжный выбор, поскольку Мичков и другие игроки уже будут выбраны. Дворский — интеллектуальный плеймейкер, который значительно улучшит пул перспективных игроков «Вашингтона», — сказано в статье.
Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
Ранее журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в статье призвал «Вашингтон Кэпиталз» продлить контракт с нападающим Томом Уилсоном.
- 26 июня 2023
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:07
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:43
-
09:22
-
09:08
-
08:46
-
08:33
-
08:18
- 25 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:25
-
20:45
-
20:16
-
19:50
-
19:25
-
18:50
-
18:25
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
16:04