Washington Hockey Now считает Дворского лучшим выбором для «Вашингтона» на драфте НХЛ

Журналист Джаред Серр в статье на сайте Washington Hockey Now считает выбор словацкого центрфорварда Далибора Дворского лучшим для «Вашингтон Кэпиталз» на предстоящем драфте НХЛ — 2023.

«Кэпиталз» нужно извлечь выгоду из попадания команды в топ-10 выбора драфта НХЛ впервые с 2007 года, и Дворский — надёжный выбор, поскольку Мичков и другие игроки уже будут выбраны. Дворский — интеллектуальный плеймейкер, который значительно улучшит пул перспективных игроков «Вашингтона», — сказано в статье.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Ранее журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в статье призвал «Вашингтон Кэпиталз» продлить контракт с нападающим Томом Уилсоном.