Назаров — о КХЛ: удивляет, что в России не до конца спрашивают с иностранцев

Известный тренер Андрей Назаров считает, что в КХЛ нужно увеличить требования к иностранным игрокам и тренерам.

«По-прежнему удивляет, что мы сами себе даём определённые послабления и, например, не до конца спрашиваем с иностранцев. Помню, как мне в НХЛ на пару месяцев дали переводчика, а затем обязали выучить английский язык. Это даже не обсуждалось! В КХЛ иностранные тренеры не учат русский язык, да и большинство иностранных хоккеистов не считает нужным его учить. Плюс фамилии на свитерах мы пишем латиницей, а не кириллицей. Всё это вызывает вопросы.

Как все увидели, мы живём в очень хрупком мире. Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.