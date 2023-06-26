Экс-защитник клубов КХЛ: со временем поведение Мичкова выровняется, жизнь всему научит

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023 и рассказал, как сильно может повлиять характер хоккеиста на его карьеру.

«Я думаю, что его выберут в первой десятке драфта. Среди скаутов идёт обсуждение, что он не со всеми проводит интервью, и это негативный момент. Но Мичков ещё молодой, со временем его поведение выровняется. Жизнь всему научит. Всегда приятно, когда россиян высоко выбирают на драфте.

Непростой характер может помешать ему в карьере? В хоккее нужно быть командным игроком и иметь такие положительные качества, как коммуникабельность. Коллектив строится на общении, нельзя превозносить себя выше других. С Мичковым я лично не знаком, но разговоры среди скаутов об его характере идут. Однако за границей его быстро всему научат, и он сам все поймёт. Хотя ещё непонятно, как у него сложится карьера здесь и когда он поедет за океан. Перспективным игрокам всегда выдают много авансов, но с такой ответственностью тоже надо справиться. Интересно будет посмотреть, как всё у Мичкова сложится», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее Мичков перед драфтом Национальной хоккейной лиги — 2023 посетил статую Свободы в Нью-Йорке.