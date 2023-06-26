Якимов: дар Макдэвида — это скорость, причём всего: ног, рук, головы

Российский хоккеист Богдан Якимов вспомнил о совместных тренировках с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Коннор — феноменальный игрок, который отличается вообще ото всех. Его дар — это скорость. Причём скорость всего: ног, рук, головы. Я помню, что когда его первый раз увидел, то понял: за ним я повторить не смогу. Если, тренируясь с другими хоккеистами, ты пытаешься у них что-то посмотреть и перенять, то с Макдэвидом это бесполезно.

Учитывая его хоккейные таланты, капитанство в столь раннем возрасте было вполне оправданно. Я с ним проводил не так много времени, но по тому, что могу сказать, — Коннор запомнился позитивным и простым парнем», — цитирует Якимова Sport24.

Ранее Якимов заявил, что принял решение завершить игровую карьеру в 28 лет.