Малкин сфотографировался с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Власовым в Москве

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сфотографировался с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Борец опубликовал фото в своих социальных сетях.

Отметим, что спортсмены сейчас находятся в Москве. Совместную фотографию они сделали на Ходынском поле.

Фото: Социальные сети Романа Власова

Напомним, Власов является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира и призёром чемпионата мира, четырёхкратным чемпионом Европы. Роман — заслуженный мастер спорта России.

36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 (27+56) очка, уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).