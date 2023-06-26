Малкин сфотографировался с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Власовым в Москве

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сфотографировался с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым. Борец опубликовал фото в своих социальных сетях.
Отметим, что спортсмены сейчас находятся в Москве. Совместную фотографию они сделали на Ходынском поле.
Фото: Социальные сети Романа Власова
Напомним, Власов является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира и призёром чемпионата мира, четырёхкратным чемпионом Европы. Роман — заслуженный мастер спорта России.
36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 (27+56) очка, уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).
- 26 июня 2023
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
15:34
-
15:19
-
14:49
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:28
-
13:04
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:07
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:43
-
09:22
-
09:08
-
08:46
-
08:33
-
08:18
- 25 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50