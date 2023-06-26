«Борта будут опять трещать от падающих котиков». Пресс-служба «СЮ» — о дерби с «Ак Барсом»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» в официальном телеграм-канале прокомментировала предстоящее дерби с «Ак Барсом». «Зелёное дерби» станет пятой встречей уфимцев в сезоне-20223/2024. «Салават» примет «Ак Барс» 14 сентября.

«Скоро дерби. В Уфе будут опять трещать борта от падающих котиков», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, 14 июля уфимская команда выйдет из отпуска и устроит общекомандный сбор. С 14 по 17 июля хоккеистам «Салавата» предстоит пройти медосмотр и тестирование. 18 июля начнутся тренировки. 4 августа «Салават Юлаев» проведёт первый товарищеский матч. Команда в Уфе встретится с «Нефтехимиком».

«Салават Юлаев» в минувшем плей-офф не смог преодолеть стадию первого раунда, проиграв «Адмиралу» в шести матчах — 2-4.