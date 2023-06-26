Журналист The Athletic рассказал о возможной борьбе за Матвея Мичкова на драфте-2023

Журналист The Athletic Шон Макиндо рассказал о возможных обменах перед драфтом из-за борьбы за российского нападающего Матвея Мичкова.

«Самый захватывающий проспект на драфте Мичков мог спуститься от второго номера к 10-му. Никто не уверен, что будет происходить или как к этому относиться. Но наиболее вероятный сценарий заключается в том, что внимание переключится на Мичкова после того, как Уилл Смит и Лео Карлссон уйдут со стола. И из всех команд в этом диапазоне «Кэпиталз» кажутся наиболее заинтересованными, учитывая их историю со снайпером из России Александром Овечкиным.

Вполне возможно, что мы просто увидим, как Мичков останется на столе, пока «Вашингтон» не возьмёт его под номером 8. Но, учитывая его талант, можно подумать, что остальной лиге есть что сказать по этому поводу. Ходят слухи, что «Монреаль» не особенно заинтересован, а в «Аризоне» могут ощущать, что они неспособны ждать три года, чтобы в составе появились таланты. Но «Флайерз» обязательно должны быть в игре. И если по какой-то причине Дэнни Бриер не хочет тратить пик, он должен отвечать на звонки от команд, которые хотят забраться выше и выбить Мичкова из рук «Вашингтона». А если так, то «Кэпс» должны по крайней мере подумать о переходе на пятое или шестое место. И так по кругу.

Всё это может привести к увлекательной проверке на прочность с большим количеством блефа. И вполне возможно, что обмены не будут происходить до тех пор, пока не подойдёт время пиков. Но так или иначе различные генменеджеры в зоне выбора Мичкова наверняка не позволят разыграть эту захватывающую ситуацию самым простым и скучным образом», — говорится в сообщении.