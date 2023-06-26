Президент КХЛ прокомментировал возможные матчи с клубами НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о возможности провести матчи с НХЛ. Специалист сообщил, что со стороны отечественной лиги это решаемый вопрос. Морозов также рассказал, что в КХЛ вели переговоры с Национальной хоккейной лигой два года назад.

«Насколько были бы интересны матчи с клубами НХЛ? Два года назад велись переговоры о таких встречах. Потом мы остановились — вы понимаете, по каким причинам. Кто с кем мог сыграть? Конкретных договорённостей не было. Мы обсуждали возможные даты проведения, услышали сторону НХЛ. В августе, когда у нас идёт предсезонка, их команды ещё не собираются. В сентябре они готовы к матчам не в полном объёме. Этот вопрос можно было проработать. Мы могли поиграть со своим календарём и что-то придумать, если обеим сторонам интересно провести эти матчи.

Теоретически это решаемый вопрос? С нашей стороны — да. Мы не видим преград к матчам с НХЛ. НХЛ была заинтересована в матчах с КХЛ? НХЛ осторожничает. После матча в Санкт-Петербурге (СКА — «Каролина» в 2010 году. — Прим. «Чемпионата») они говорили, что игроки получили травмы, что не набрали форму и показали не тот спортивный результат. Много нюансов, на которые ссылается НХЛ и оставляет на проработку», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».

Напомним, последним матчем между клубами КХЛ и НХЛ стала встреча рижского «Динамо» и «Финикс Койотс» 6 октября 2010 года. Тогда победу одержали «койоты» — 3:1.