В КХЛ прокомментировали долги по зарплатам в «Салавате Юлаеве» и «Барысе»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал долги по зарплатам в «Салавате Юлаеве» и «Барысе». Ранее появилась информация, согласно которой клубы погасили задолженности. Специалист ответил на вопрос, восстановили ли командам доступ к Центральному информационному бюро. Благодаря этому клубы вновь могут регистрировать новичков.

«Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Сомнений в том, что долги выплатят, не было. Нас заверяли, что всё погасят, и объясняли, что происходит. Сначала дали гарантии до 30 апреля. Мы увидели, что долги к этому сроку не погасили. После чего закрыли доступ к базе для регистрации контрактов. Это вынужденная мера.

Общались с игроками, сами ребята из клубов звонили и спрашивали, почему нет новостей от лиги. Прорабатывали все варианты. Понимали, что клубам нужно закрывать долги. Это влияет на имидж — в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым. За последние годы динамика по выполнению финансовых обязательств улучшается. Раньше были клубы, которые ежегодно в один и тот же период имели трудности с долгами. И все понимали, из-за чего. Сейчас они исправили эту ситуацию. Мы довольны, но будем работать дальше. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдёт.

То, что случалось в «Сочи» или «Динамо», нам понятно. Детально разбирали и совместными усилиями находили решение. Сейчас возникла нестандартная ситуация, которую никто не предвидел. Есть фонды, финансирующие клубы. С «Барысом» встречались на днях в Сочи. Бюджет утверждён на три сезона. Три года клуб знает, как он финансируется, когда будут поступать деньги, и поэтапно планирует развитие», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».