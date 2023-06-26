Журналист назвал главный вопрос об ограниченно свободных агентах для «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир назвал главный вопрос, который встанет перед «Вашингтон Кэпиталз», относительно рынка ограниченно свободных агентов.

«Будет ли Коннор Браун переподписан? Этим летом у «Кэпс» действительно нет сложных вопросов по работе со свободными агентами. Мартин Фехервари, ограниченно свободный агент, не имеющий права на арбитраж, является большой частью будущего команды, поэтому он получит повторное повышение. Кроме того, все признаки указывают на то, что ограниченно свободный агент Конор Шири, а также Мэтт Ирвин и Крэйг Смит покинут команду.

Самым важным решением является вопрос о переподписании контракта с ограниченно свободным агентом Коннором Брауном, который пропустил все матчи, кроме четырёх, в прошлом сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки. Ходят слухи, что он будет готов отправиться в тренировочный лагерь, и мне сказали, что у «Кэпс» есть к нему интерес. В прошлом сезоне он занял собой $ 3,6 млн, но у «Вашингтона» не так много места для манёвра. Если он заинтересован в контракте, которым должен доказать свою состоятельность, сделка может быть заключена», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.