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Стрикленд назвал игроков, на чьи контракты ориентируется Барбашёв при выборе зарплаты

Стрикленд назвал игроков, на чьи контракты ориентируется Барбашёв при выборе зарплаты
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Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о сумме контракта, на которую рассчитывает российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв.

«Несколько сопоставимых контрактов, которые, вероятно, рассматривает Барбашёв, — соглашение Палата, Ничушкина, Бучневича. Получит ли он кэпхит на $ 6 млн?» — говорится в сообщении.

Отметим, что 32-летний форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат получает $ 6 млн в год. У нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича действует контракт с кэпхитом $ 5,8 млн. Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин зарабатывает $ 6,125 млн за сезон. У Барбашёва подходит к концу двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн.

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