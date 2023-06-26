The Athletic рассказал, кого из хоккеистов НХЛ больше всего напоминает Матвей Мичков

Журналист The Athletic Скотт Уилер назвал хоккеистов, на которых больше всего похож российский нападающий СКА Матвей Мичков. По мнению североамериканского обозревателя, наиболее схожими данными обладают Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» и Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз».

«Немного Капризов, немного Ахо», — говорится в сообщении.

Примечательно, что наиболее схожими профилями ещё для двух участников предстоящего драфта стали российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги.

«Уилл Смит: что-то между Евгением Кузнецовым и Кайлом Коннором.

Самуэль Гонзек: немного Йоэль Эрикссон Эк, немного Валерий Ничушкин», — написал Уилер.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».