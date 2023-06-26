Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic рассказал, кого из хоккеистов НХЛ больше всего напоминает Матвей Мичков

The Athletic рассказал, кого из хоккеистов НХЛ больше всего напоминает Матвей Мичков
Комментарии

Журналист The Athletic Скотт Уилер назвал хоккеистов, на которых больше всего похож российский нападающий СКА Матвей Мичков. По мнению североамериканского обозревателя, наиболее схожими данными обладают Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» и Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз».

«Немного Капризов, немного Ахо», — говорится в сообщении.

Примечательно, что наиболее схожими профилями ещё для двух участников предстоящего драфта стали российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги.

«Уилл Смит: что-то между Евгением Кузнецовым и Кайлом Коннором.

Самуэль Гонзек: немного Йоэль Эрикссон Эк, немного Валерий Ничушкин», — написал Уилер.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Материалы по теме
«Ови не играл тут до 20». В «Вашингтоне» высказались о ситуации Мичкова с контрактом в КХЛ
Материалы по теме
Мичкова «прокатят» в Америке? Вся информация о драфте молодой русской звезды в НХЛ
Мичкова «прокатят» в Америке? Вся информация о драфте молодой русской звезды в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023