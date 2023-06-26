НХЛ: не было никакой гарантии, что «Детройт» сможет вывезти Фёдорова из Советского Союза
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Обозреватель официального сайта НХЛ Николас Джей Котсоника прокомментировал попадание российского нападающего Сергея Фёдорова в топ-20 лучших драфт-пиков в истории Национальной хоккейной лиги. Форвард, которого забрал «Детройт Ред Уингз», занял 19-е место.
«Ред Уингз» пошли на риск, выбрав Фёдорова на драфте НХЛ 1989 года. Не было никакой гарантии, что они смогут вывезти его из Советского Союза. Но в команде помогли ему бежать, вытащив его через заднюю дверь отеля к машине, ожидающей рядом, и увезли его на самолёте. Этот драфт-пик четвёртого раунда превратился в члена Зала хоккейной славы, обладателя «Харт Трофи» и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли», — приводит слова Котсоники официальный сайт НХЛ.
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