Мичкова, вероятнее всего, не выберут под третьим номером на драфте НХЛ — 2023

Российского нападающего Матвея Мичкова, скорее всего, не выберут под третьим номером на драфте НХЛ — 2023. «Коламбус Блю Джекетс», имеющий третий драфт-пик, сосредоточится на других целях.

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о планах команды. Как отмечает журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере», «синие мундиры» сосредоточатся на драфте центрального нападающего уровня франшизы.

Таким образом, «Коламбус» не будет рассматривать Мичкова, являющегося крайним нападающим. Вероятнее всего, «Блю Джекетс» сосредоточатся на кандидатурах шведа Лео Карлссона или американца Уилла Смита.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».