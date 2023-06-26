«Бостон» и «Чикаго» произвели громкий обмен

«Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс» произвели громкий обмен, сообщает The Hockey News.
Отмечается, что 31-летний нападающий Тейлор Холл стал игроком «чёрных ястребов». Кроме того, «Чикаго» получил 35-летнего форварда Ника Фолиньо, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом. «Бостон», в свою очередь, получил права на защитников Иэна Митчелла (24 года) и Алека Регулу (22 года).
Контракт Холла с кэпхитом $ 6 млн будет действовать до завершения сезона-2024/2025. Кроме того, соглашение нападающего предусматривает запрет на обмен в 16 клубов лиги. «Блэкхоукс» не было в числе этих клубов.
В завершившемся сезоне Холл записал на свой счёт 36 (16+20) очков в 61 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф у него 8 (5+3) баллов в семи матчах.
- 26 июня 2023
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