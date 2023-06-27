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НХЛ назвала имя лучшего новичка прошлого сезона

НХЛ назвала имя лучшего новичка прошлого сезона
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Нападающий «Сиэтл Кракен» Мэттью Бенирс стал обладателем «Колдер Трофи» — награды, которая ежегодно вручается лучшему новичку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, Бенирс, отметивший свое 20-летие в сезоне 2022/2023, является самым молодым обладателем этой награды.

В регулярном чемпионате прошлого сезоне Бенирс принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 33 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и 4 передачи в 14 матчах в плей-офф НХЛ.

В прошлом сезоне «Сиэтл» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Даллас Старз».

В сезоне-2021/2022 обладателем «Колдер Трофи» стал защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер.

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