Коннор Макдэвид сравнялся с Александром Овечкиным по числу «Харт Трофи»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.
Макдэвид в третий раз в карьере стал обладателем данной награды. Ранее он становился обладателем награды в сезонах 2016/17 и 2020/21.
Таким образом, канадец догнал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству этих наград. У россиянина – тоже три трофея «Харт Трофи». Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки. Тот завоевал девять таких наград.
В прошлом сезоне «Эдмонтон» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Вегас Голден Найтс».
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.
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