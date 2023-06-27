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Макдэвид получил 125 из 126 первых мест при голосовании за «Харт Трофи»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

Победитель определялся голосованием представителей Ассоциации журналистов НХЛ. По итогам голосования 125 из 126 журналистов поставили 26-летнего канадца на первое место, один журналист отдал форварду пятое место. Всего Макдэвид получил 1951 очко.

Занявший второе место форвард «Бостона» Давид Пастрняк был выбран первым номером лишь одним журналистом, набрав 1053 очка.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.