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Коннор Макдэвид: индивидуальные награды никогда не были моей целью

Коннор Макдэвид: индивидуальные награды никогда не были моей целью
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о церемонии вручений индивидуальных призов по итогам сезона-2022/23 НХЛ. Канадец дал свои комментарии перед началом церемонии.

«Если я получу что-то, будет здорово. Но это не главный мотивирующий фактор для меня. Награды никогда не были моей целью. Когда только приходишь в НХЛ, ты хочешь завоевать «Харт Трофи» или «Арт Росс Трофи», это мотивирует тебя. Но сейчас для меня это не ключевой аспект карьеры», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку регулярного сезона НХЛ. Также канадец выиграл «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона.

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