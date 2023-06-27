Макдэвид повторил уникальное достижение Овечкина

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил уникальное достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает пресс-служба НХЛ.
Форвард «нефтяников» выиграл четыре индивидуальных награды по итогам сезона-2022/2023: «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Макдэвид стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим взять эти четыре приза за один сезон. Ранее это достижение единолично удерживал Овечкин. Российский нападающий выиграл те же награды в сезоне-2007/2008, став первым игроком в истории с таким подбором трофеев в рамках одного чемпионата.
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.
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