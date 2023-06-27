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Шапиро: того, кто поставил Макдэвида на пятое место в борьбе за «Харт», ждёт адская неделя

Известный журналист Шон Шапиро на своей странице в «Твиттере» иронично отреагировал на распределение позиций при голосовании на «Харт Трофи» — приза, вручаемого лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, выигравший награду, набрал 1951 балл. Канадский капитан «нефтяников» получил 195 первых мест из 196 возможных. Примечательно, что единственный человек, не поставивший Макдэвида на первое место, дал ему лишь пятую строчку.

«Тому, кто поставил Макдэвида на пятое место, предстоит адская неделя», — говорится в сообщении.

Отметим, что форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ставший вторым, получил 1053 балла (одно первое место, 109 — вторых, 42 — третьих, 19 — четвёртых и 13 — пятых). У лидера «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука, занявшего третью позицию, 741 очко (54 вторых места, 53 — третьих, 27 — четвёртых и 17 — пятых).