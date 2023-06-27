Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар повторил уникальное достижение Павла Дацюка

Словенский капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар повторил уникальное достижение российского нападающего Павла Дацюка. Форвард «королей» стал вторым игроком в истории НХЛ, выигрывавшим «Леди Бинг Трофи» и «Селке Трофи» более одного раза.
Копитар по итогам сезона-2022/2023 стал обладателем «Леди Бинг Трофи», вручаемый хоккеисту, показавшему лучшее джентльменское поведение (небольшое число штрафных минут) в сочетании с высоким игровым мастерством. Это награда стала для него второй в карьере. Словенец завоёвывал этот приз в 2016 году. В 2016 и 2018 годах нападающий «Лос-Анджелеса» выигрывал «Селке Трофи», вручаемый лучшему форварду оборонительного плана.
Прежде только Дацюку удавалось завоевать каждый из трофеев более одного раза. Россиянин выиграл «Селке» трижды (2008, 2009, 2010), а «Леди Бинг» — четырежды (2006, 2007, 2008, 2009).
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