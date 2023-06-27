Стэмкос: Макдэвид выиграет Кубок Стэнли, это вопрос времени. Он лучший игрок в мире

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал завоевание форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом четырёх индивидуальных наград.

«Послушайте. Он выиграет Кубок Стэнли. Это вопрос времени. У него есть это желание и нужный драйв. Эти индивидуальные награды хороши в случае с кубками, но он будет первым, кто скажет вам — и он сказал — что победа в плей-офф — это то, чего ты хочешь. Эти индивидуальные награды становятся немного приятнее, если рядом с ними поставить Кубок Стэнли.

Мы выигрывали Президентский Трофей и кубок Восточной конференции, но как только выиграешь Кубок Стэнли… ты будешь гордиться им ещё больше. То же самое и с отдельными призами. Коннор — лучший игрок в мире, у него есть драйв и решимость. Я вижу это каждый день летом. Рано или поздно он выиграет Кубок Стэнли», — приводит слова Стэмкоса Sportsnet.