Макдэвид: пятилетний я взбесился бы, если б я воспринимал индивидуальные призы как должное

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал завоевание четырёх индивидуальных наград по итогам сезона-2022/2023: «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

«Я не забываю о том, что эти трофеи значат в общей картине нашего вида спорта. Это не мотивирующий фактор, но всё же особенный. Знаю, что пятилетний я взбесился бы, если бы я воспринимал эти награды как должное. Поэтому я не воспринимаю. Это особенное чувство.

«Тед Линдсей».? Я действительно считаю, что это самая престижная награда из всех хоккейных, которые присуждаются здесь. Твои сверстники узнают тебя… это те ребята, с которыми ты сражаешься каждый вечер. Тот факт, что они выделяют тебя, действительно вызывает особенные чувства», — приводит слова Макдэвида Yahoo Sports.